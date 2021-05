Rik Elfrink tien jaar PSV-watcher: ‘Als ik op het terras zit met een leuke vrouw en Luuk de Jong wordt verkocht, moet ik aan de bak’

Necrologie Raymond van de Wouw (1964 - 2021) had ‘een gedreven­heid die anderen amper konden bijhouden’

28 april EINDHOVEN - “Hij had een gedrevenheid die andere mensen amper konden bijhouden”. Het is een van de kwalificaties die Raymond van de Wouw worden toegedicht door Frank van Dijk, secretaris van de stichting 18 September, waar erevoorzitter Van de Wouw zeventien jaar actief was. Hij overleed 24 april, 57 jaar oud. Hij was als notaris en partner verbonden aan het Eindhovense bureau Marks Wachters notarissen.