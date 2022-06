Rinus van Bakel stopt na 65 jaar op Eindhovense weekmarkten: ‘Het is één grote familie’

Bang om in een zwart gat terecht te komen, is Rinus van Bakel niet. ,,Ik blijf nog wel enigszins bij de weekmarkten betrokken. Ik hou mijn verhuurbedrijf van marktkramen nog aan. Maar ik ga niet meer elke ochtend om drie uur mijn bed uit om vervolgens voor dag en dauw de marktkramen op hun plek te zetten. Die tijd is nu voorbij’, aldus de boomlange Van Bakel, die zaterdagmiddag op de Woenselse Markt door een aantal marktkooplui in het zonnetje werd gezet. ,,We hebben een spontane inzamelingsactie gehouden en van de opbrengst bieden wij Rinus op 7 augustus augustus een afscheidsreceptie aan in café De Vrienden op het Stationsplein”, zegt een van hen.