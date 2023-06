Lange rij voor Ottenbad in Eindhoven, drie kwartier wachten voor frisse duik

EINDHOVEN - Wie zondag op het idee kwam om het buitenbad van het ir. Ottenbad in Eindhoven op te zoeken voor verfrissing, moest er wat voor over hebben. Bezoekers moesten bij de opening van het zwembad zondagmiddag drie kwartier wachten in de brandende zon.