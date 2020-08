Rob Scheepers ‘geniet zich een ongeluk’ in het Philips Stadion

Vanavond speelt cabaretier Rob Scheepers voor het laatst zijn show. ,,Het is een redelijke achtbaan geweest”, zegt hij. ,,Maar dan wel een leuke.” Het begon met een geintje. ‘Laten we een keer het stadion uitverkopen’. Een keer werd dus iets meer. In de maand juli was hij dagelijks in het stadion te vinden.



Dat uit de hand gelopen grapje, zadelde Scheepers wel met een boel werk op. ,,Het voortraject alleen al was ontzettend intensief. Ik heb alles mee opgezet en begeleid.” En al die mensen kun je vervolgens niet afschepen met oud materiaal. Dus schreef de Sterkselnaar nieuwe grappen. ,,Mensen betalen geen geld voor dingen die al op Youtube staan.”