Rob Scheepers knallend nieuwe jaar in met onelinershow ‘Houdoe 2020’: ‘Jaar om nooit te vergeten’

1 januari Midden in de nacht is het doodstil in het ziekenhuis, de gangen verlaten. Verpleegkundigen en jonge dokters staan op vloer van de Spoedeisende Hulp. Als een vriendengroep die op het ziekenhuis past. De rust is relatief. Zeker als om half 4 de kortademige Yvonne binnenkomt. ,,Ik ben bang.‘’