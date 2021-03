Rob vond zijn gestolen brandweerwagen razendsnel terug... met de dieven slapend op de achterbank

Succesvol­le inzame­lings­ac­tie voor Liz (9) uit Eindhoven die zwaarge­wond raakte na botsing met wielrenner: ruim 40 mille

21 maart Een inzamelactie voor een meisje uit Eindhoven dat vorig jaar werd aangereden, is heel snel een succes geworden. Binnen een dag haalde familie via internet zo’n veertigduizend euro op. Met het geld kan de familie van Liz Janssen (9) zich juridisch laten bijstaan in de nasleep van het ongeval.