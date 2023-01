Rock-’n-roll groep laat oude tijden herleven in Bests’ verzorgingshuis

BEST - Het dak ging eraf in het verzorgingshuis in Best. De beentjes van de vloer. Rock-’n-roll groep Mess Around uit Best neemt bewoners van Kanidas en Nazareth zondagmiddag mee op de muziek, zang en dans uit hun tiener jaren. Vandaag voelen zij zich even weer jong en energiek.

Opnieuw is het Angela van Doremalen gelukt om voor de bewoners van het verzorgingshuis in Best een bruisende middag te organiseren. ,,Dat valt niet altijd mee”, vertelt de activiteiten manager. ,,Er komt altijd weer veel bij kijken. Gelukkig hoort dat bij mijn werk en weet ik ondertussen de juiste ingangen te vinden om aan de benodigde financiën te komen.”

Vrijwilligers

,,Deze middag is dat het DELA Fonds bij wie wij een aanvraag deden. Naast een gezellige muziekmiddag voor onze bewoners van Kanidas en Nazareth leverde dat, als verrassing voor alle aanwezige vrijwilligers, ook een bloemetje op. Zonder hen kregen we dit met alle personeelskrapte echt niet voor elkaar”, verklapt Van Doremalen.

De sfeer zat er al meteen goed in. Niet in de laatste plaats door de dansparen van Dance Company Mess Around uit Best. Zo’n tien jaar geleden richtten Jos Selsig en zijn vrouw Anja deze groep op. Samen met een twintigtal andere dansparen vormen zij dit dansgezelschap dat optredens verzorgt in Rock-’n-Roll stijl.

,,Wij verzorgen deze optredens al sinds 2013’’, vertelt Selsig. ,,Of het nu gaat om een theatervoorstelling, opnames voor een videoclip, of het opluisteren van een themafeest, iedere keer zorgen onze dansparen ervoor dat ons optreden een feest van herkenning wordt.’’

Boogie Academy

Ook Anja en Bert Jansen uit Casteren zijn lid. Net als bij de andere dansparen is Anja met haar fleurige petticoat en jurk er helemaal op gekleed. ,,De groep bestaat uit ongeveer twintig dansparen”, vertelt Bert. ,,Leeftijden variëren tussen de 30 en de 80. De meeste dansparen volgen wekelijk nog les bij de Boogie Academy in Geldrop. Ieder van ons heeft wel voorkeur voor een bepaalde dansstijl. Dat varieert van Charleston, Lindy Hop, Boogie Woogie, Rockabilly-Jive en Swing. De paren die vandaag meegingen naar Best hebben hun voorkeursmuziek op mogen geven, zodat iedereen vaak aan de beurt komt.” Dat is te zien want de twee zwart-wit geblokte dansvloeren staan continue vol.

Met hun ‘Rock ’n Roll Party’s’ is Mess Around zeer regelmatig te gast in zorginstellingen in Oost Brabant en Noord Limburg. Daar weten zij met hun optreden de bewoners een middag lang te boeien. Zo zeer zelfs dat verschillende instellingen hun ‘Rock ’n Roll Party’ tot een jaarlijks terugkerend evenement hebben gemaakt. Naast dansdemonstraties behoren het geven van workshops of presentaties over de ontwikkeling van de dans in de vorige eeuw tot de vaste activiteiten.

Nummers van Elvis Presley

Vandaag is dat niet aan de orde, Met hun Rock-’n-Roll dansvoorstelling en een live optreden van Dirk van Hamont uit Den Dungen met enkele nummers van Elvis Presley wordt menig hoogbejaarde bewoner van dit tehuis vandaag verleid om mee te doen. Op de vloer of vanuit de rolstoel. Dat maakt niemand iets uit. ,,Dat is ook precies waar we het voor doen”, lacht Anja Selsig. Muziek en dans werken aanstekelijk. Daarbij kan bijna niemand blijven zitten. Na afloop samen nog een frietje eten, de middag is voorbij gevlogen.”