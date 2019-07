Roemeens paar buitte vrouwen uit in heel Brabant

Ingrid Masselink, speciaal officier van justitie voor mensenhandel, verdenkt Sorin (31) en Florina (29) er van zeker twaalf jonge vrouwen onder dwang te hebben uitgebuit. Dat gebeurde in 2015 en 2016 vanuit huizen in Eindhoven, Breda, Tilburg en Den Bosch, een Bossche camping, een in Rijsbergen, twee vakantiechalets in Susteren, en een club in Breda. Een receptioniste van een Eindhovens hotel sloeg zelf alarm omdat ze het niet vertrouwde toen Sorin kamers huurde en de vrouwen daar bezoek bleven ontvangen.

Het paar haalde de meisjes al dan niet onder valse voorwendselen vanuit Roemenië naar Nederland. Eenmaal hier hield de man hen aan het werk. Zijn echtgenote zorgde voor advertenties en maakte de afspraken. Zo wist ze precies wie wat verdiende. Daarvan moesten de vrouwen dan minimaal de helft inleveren. Anders vielen er vaak klappen. Er gingen berichten uit als ‘ik sleur je aan je haar over de grond tot je je huid kwijt bent’.

Kansloze gezinnen

Quote Sommige jonge vrouwen was verteld dat ze in Nederland konden poetsen. Eenmaal hier bleek die baan ‘toch vergeven’. In het jarenlange onderzoek werkten de Brabantse korpsen samen met Roemenië en speelden de Prostitutie Controle Teams een belangrijke rol. Zij vallen niet alleen binnen in bordelen. Ook maken mannen telefonisch afspraken met vrouwen op basis van advertenties. Eenmaal met z’n tweeën onder elkaar kunnen de vrouwen dan vrijelijk praten.



Zo kwamen ze de naam van Sorin tegen, een bekende omdat hij eerder was gepakt voor mensenhandel. Door een tap op zijn telefoon kwamen meer verdachten en slachtoffers naar boven. Het merendeel kwam uit kansloze gezinnen uit halfverlate gehuchten. Sommigen was verteld dat ze in Nederland konden poetsen. Eenmaal hier was die baan ‘toch vergeven’. Ze moesten dan opeens voor de reiskosten opdraaien.

Opvallend is dat zeker drie vrouwen met hun vriend of man kwamen. Een meisje had haar broer bij zich. Die hield vervolgens vrouwen in de gaten. Weer een andere vrouw bleef werken omdat juist haar man klappen kreeg. Een van de vrouwen werd Sorins minnares. Dat betekende niet dat ze minder klappen kreeg. Toen hij dacht dat ze naar een andere man keek, dreigde hij haar ogen met een vork uit haar hoofd te halen.

Onbeschermd werken

Het onderzoek had heel wat voeten in aarde omdat zeker niet alle meisjes met hun verhaal kwamen. Een deel zei alles uit vrije wil te doen en niet bedreigd te worden. Masselink wist wel beter getuige de getapte gesprekken en tekstberichten. Anderen trokken later in het onderzoek hun verhaal opeens terug. Sorin bleek hen dan zelf bij het bureau te hebben afgezet.

Volgens de officier was, ondanks de ontkenningen, sprake van uitbuiting. Weinigen spraken Nederlands, een paar konden lezen noch schrijven. Ze waren vrijwel geheel afhankelijk van het paar, dat ook voor hun woonruimte zorgde via een katvanger. Over het waar, wanneer, hoe lang en hoe er werd gewerkt hadden ze weinig tot niks te zeggen, ze moesten het ook onbeschermd doen.

Chauffeur