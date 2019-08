Roer gaat om bij intro Fontys: ‘Student wil minder alcohol’

Analyse Is de Eindhoven­se politiek de weg kwijt?

26 augustus EINDHOVEN - Er is in Eindhoven wel geld voor nieuwe wegen en andere steentjes in het centrum. Maar de knip trekken voor meer veiligheid en zorg, dat is er niet bij. Is de Eindhovense politiek de weg kwijt? Hoe zit dat met de keuzes die worden gemaakt?