Roger Schmidt over Érick Gutiérrez: ‘Je weet het nooit, ben heel blij dat ik met hem kon werken bij PSV’

,,Ik ben heel blij dat ik met hem kon samenwerken. We hebben samen in Nederland het bekertoernooi gewonnen en Érick is een speler die voor altijd in het hart zit, want ik waardeer hem ook enorm als persoon”, zei de coach van Benfica. ,,Hij is een heel goede speler en we gaan zien wat er in de toekomst gebeurt.”