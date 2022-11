Rollerclub De Lichtstad is al 66 jaar een bindende factor in Strijp

EINDHOVEN - Rolschaats Club De Lichtstad is een bijzondere sportvereniging in Eindhoven. Zonder één cent subsidie van de gemeente heeft de club al jaren een bindende rol in de buurt.

In de jaren 50 van de vorige eeuw kwam het rolschaatsen op als een populaire sport en vrijetijdsbesteding. In die geest ontstond in 1956 Rolschaats Club De Lichtstad. Destijds huurde de club een terrein van de parochie, nu is het een van de sociaal bindende organisaties in Strijp.

Succes én zorgen

Als het bestuur op een dinsdagavond vertelt over het succes én de zorgen van de vereniging, leven de jeugdleden zich uit op de rolhockeytraining. Koen van Gemert (6) zet in voor een sprint, met zijn stick klaar om de bal onderweg te onderscheppen. Net voor de boarding draait hij om en komt met een zelfde snelheid terug. Met één korte draai staat hij stil.

Koen is de zoon van Michel van Gemert en kleinzoon van diens vader Wil. Wil bond 61 jaar geleden de rolschaatsen onder en is inmiddels erelid van de club.

Quote Wij hebben alles in eigen beheer opgebouwd Michel van Gemert

Deze krant schreef eerder dit jaar over de ‘verloederde’ accommodatie aan de Trudostraat. Daar wil het bestuur van de Stichting De Lichtstad wel iets over kwijt. ,,Wij hebben alles in eigen beheer opgebouwd en draaien nog steeds zonder subsidie van de gemeente”, zegt Michel. ,,We zijn er trots op, maar erkennen ook dat de kleedkamers wel een opknapbeurt kunnen gebruiken.”

De stichting beheert de accommodatie en is blij dat die regelmatig verhuurd kan worden aan scholen, KBO Brabant en ook aan de Rock City Rollers. Die laatste moet niet verward worden met de eigen RC De Lichtstad. Beide doen denken aan ijshockey. De Rollers, dat zijn stevige meiden die een bodycheck niet schuwen. Terwijl de jongens, meisjes én senioren van De Lichtstad weten dat lichamelijk contact uit den boze is en dat ze het moeten hebben van techniek en wendbaarheid.

Ambitie van de club liegt er niet om

De ambitie van de club liegt er niet om. Enerzijds is er het bewustzijn van de functie in de buurt. Zo zijn scholen welkom om de overdekte buitenbaan te gebruiken voor sportactiviteiten, maken de ouderen van KBO Brabant gebruik van de kantine en stond de accommodatie centraal bij de recente Halloweenviering. Anderzijds speelt de club op hoog niveau mee in de Duitse rolhockeycompetitie. Dat is ook een van de redenen dat bestuurslid Joanna Padlina nog steeds wekelijks vanuit Dordrecht naar Eindhoven komt. Het was voor haar de kans op hoog niveau te spelen en inmiddels rollen haar kinderen over de baan.

In de kantine hangen foto’s die getuigen van de historie van de club. Ook de verhalen van erelid Wil van Gemert getuigen van een roemrucht verleden van succesvolle kunstrijders op de rolschaats. Zelf waagt hij zich niet meer op de wielen, maar hij is trots op de erfenis die hij heeft nagelaten.