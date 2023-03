Romantisch filmpje kijken bij kaarslicht en binnen drie kwartier dansen in dezelfde zaal met dj

EINDHOVEN - Romantisch bij kaarslicht een film kijken. En dan ook nog een lekker drankje geserveerd krijgen. Dat kan sinds kort bij bioscoop Lab-1 in de nieuwe intieme zaal, die in drie kwartier omgetoverd kan worden in een totaal andere setting.