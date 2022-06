Ronde van Eindhoven toe aan 30ste editie: ‘In 1991 waren wij een uniek evenement’

Toen heette de toertocht nog de ‘Ronde van het Eindhovens Dagblad’, later werd het de ‘Ronde van Eindhoven’, nog steeds jaarlijks georganiseerd door WTC Café Wilhelmina. ,,In het begin wijdde de krant er zelfs een hele pagina aan en stonden we op de maandag ná het evenement met een foto op de voorpagina”, vertelt Jan van der Zanden. Hij is samen met Bert Spooren vanaf het eerste uur bij de organisatie betrokken. “De eerste editie op 26 mei 1991 trok meteen 1000 deelnemers”.

Ieder weekend

Inmiddels moet de organisatie het dertig jaar later doen met iets meer dan de helft van dat aantal. De laatste Ronde van Eindhoven, in 2019, trok 550 deelnemers. In 2020 en 2021 kon het evenement niet doorgaan door coronarestricties. Spooren: ,,In 1991 waren wij een uniek evenement; wij waren de eersten in Eindhoven en omgeving die zo’n tocht organiseerden. Tegenwoordig kun je je ieder weekend wel ergens voor zo’n toertocht inschrijven. Veel toerrijders fietsen bovendien elke zondag al met eigen clubjes. Ik denk dat dat zeker van invloed is op het aantal deelnemers”.

Zo zijn er meer ontwikkelingen geweest in de afgelopen 30 jaar. Van der Zanden: ,,Vroeger werden de routes uitgepijld: overal hingen pijl-bordjes op lantaarnpalen om de juiste route aan te geven. Dat was nog een hele klus. Tegenwoordig heeft bijna elke toerrijder een fietscomputer met GPS. Onze routes zijn te downloaden, zodat ze op de fietscomputers zijn af te lezen. Uitpijlen doen we dit jaar voor het eerst niet meer”.

De organisatie van de Ronde van Eindhoven weet dat er de laatste tijd kritisch gekeken wordt naar het gedrag van met name wielrenners in het verkeer. Spooren: ,,Maar het ligt niet aan de toerfietsers, het ligt aan de verkeersgebruiker in het algemeen. Wij vragen onze deelnemers om sociaal te fietsen, zich aan verkeersregels te houden en elkaar eventueel aan te spreken op gedrag”.

Gezellige nazit

Met de goede weersverwachtingen voor zondag rekent WTC Café Wilhelmina op een grote opkomst. Start en finish zijn zoals altijd op het Wilhelminaplein, waar ook de gezellige en befaamde nazit is: het gezellige biertje met live-muziek na de volbrachte fietstocht. De te fietsen afstanden zijn 80, 120 en 160 kilometer. Starten kan tussen 8.00 en 9.30 uur. De routes gaan dit keer over wegen ten noorden van Eindhoven: de 80 kilometer voert naar Sint-Oedenrode en Boxtel, de ‘120' naar Rosmalen en de ‘160' gaat zelfs tot Zaltbommel en weer terug.