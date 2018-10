Rondje schaatsen bij 26 graden: ijsbaan Eindhoven overleeft oktoberhitte

videoEINDHOVEN - Het is nog volop aan het zomeren als dit weekend de ijsbaan weer open gaat. Wie bindt de ijzers onder bij 26 graden? En is dat niet heel slecht voor het milieu om die koelinstallaties op volle toeren te laten draaien?

Al bij de ingang van IJssportcentrum Eindhoven krijgen bezoekers een waarschuwing. 'Hallo allemaal, In verband met de hoge temperaturen kan het gebeuren dat we de 400-meterbaan moeten sluiten. We hopen op uw begrip', staat er op een schoolbord geschreven.

Het is medio oktober. De lucht ruikt naar rottende boomblaadjes en 's morgens kan het al behoorlijk fris zijn buiten. Maar uitgerekend dit weekeinde, terwijl mensen in slippers en korte broek naar buiten gaan omdat het al bijna de hele week warm weer is, opent de ijsbaan de deuren.

Waarschuwing

,,We zijn er niet zeker van of de baan het gaat houden", waarschuwt manager Robin van der Heijden op voorhand. ,,Als het ijs nat valt of mensen schaatsen de lijnen kapot, dan we drie dagen bezig om de boel te herstellen. We bekijken het dus van uur tot uur. Maar de opening van de ijsbaan een week of twee verplaatsen, ging niet meer. Alles staat al zo lang gepland, mensen rekenen er op en dat ze zin hebben om weer te schaatsen, blijkt wel uit het feit dat vrijdagavond de mensen tot buiten in de straat stonden te wachten op binnen te komen. Aan het eind van de avond hadden we 800 bezoekers binnen."

Het ijs is echter nog verrassend goed van kwaliteit, vinden Jan Kaspers (79) uit Veldhoven en Cor van Haaren (67) uit Baarle-Nassau, die om een uur of tien zaterdagsmorgens op het ijs te vinden zijn. Het duo maakt deel uit van een vriendenclub van een man of tien die 's zomers fietst of wandelt en 's winters de ijzers aanbindt. Dat het kwik vanmiddag naar tropische temperaturen dreigt te stijgen, vormt geen belemmering. ,,Het is het begin van het seizoen, dus we gaan schaatsen", zegt Kaspers stellig. En ze krijgen gelijk, want er ligt maar een dun laagje water op het ijs. Kaspers: ,,Dat is juist fijn, want dan glijd je beter." ,,Het voordeel is dat het niet waait, dus de plassen die zich vormen blijven liggen en het ijs wordt niet dunner", vult Van Haaren aan.

Volle toeren

De machines moeten wel op volle toeren draaien om de warmte van buiten aan te kunnen. ,,We moeten de temperatuur op min 13 of 14 graden zetten en dan komt het oppervlak van het ijs uit op min 2 of min 3. Op andere dagen zou min 9 graden volstaan", zegt ijsmeester Wael Najjar. De energierekening zal vandaag waarschijnlijk 50 procent hoger uitvallen dan normaal, verwacht manager Van der Heijden.

De Jaap Edenhal in Amsterdam moet om drie uur 's middags de 400-meter- en de krabbelbaan sluiten vanwege de warmte, maar de ijsvloer van de Eindhovense evenknie houdt het de hele middag wonderwel. ,,Het is reuze meegevallen. Alleen de bocht in het noorden, aan de Antoon Coolenlaan was wel nat. Maar we hebben zelfs 's middags nog kunnen dweilen. We hebben vorig jaar nieuwe machines geplaatst, die hebben nu wel bewezen dat ze het aan kunnen." Alleen de bezoekersaantallen, die vallen deze zaterdag nog wat tegen. ,,We staan rond vijf uur vanmiddag op 140. En zondag, tijdens de marathon, zal het er niet veel beter op worden, verwacht ik."