Roofschilderij Kandinsky levert 37 miljoen euro op na teruggave door Van Abbemuseum

Aangeval­len Sevilla-doel­man krijgt bloemen, excuses en een oppepper van PS­V-supporters

Voor doelman Marko Dmitrovic is vanuit Eindhoven een fleurige attentie onderweg naar Spanje. Supportersvereniging PSV heeft hem een stevig boeket gestuurd naar aanleiding van de aanval van vorige week in het Philips Stadion. Een veldbestormer sloeg hem voor de ogen van 35.000 toeschouwers, maar Dmitrovic had de situatie al snel onder controle en nam de inmiddels verdachte toeschouwer snel in de houdgreep.