Rouw om dode Brabanders in drugslab: ‘Hij wilde de beste vader ooit worden’

‘In uiterste geval kan Evoluon­plan Eindhoven ook zonder nieuwbouw’

6:30 EINDHOVEN - In het uiterste geval is bebouwing rond het Evoluon helemaal niet nodig, zegt mede-eigenaar Lee Foolen. ,,Maar het zou wel een gemiste kans zijn, want in het park dat zo ontstaat en met de opbrengst van de bebouwing is wel veel meer mogelijk.”