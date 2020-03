Roversbendes strippen complete auto’s: ‘Ze gaan met boodschappenlijstjes op pad’

Airbags, navigatiesystemen, koplampen, versnellingspoken, sturen vol technische hoogstandjes: Oost-Europese bendes roven auto’s compleet leeg. In de afgelopen weken lieten ze een spoor van vernieling achter door heel Nederland. Ook in en rondom Eindhoven was het verschillende keren raak. De stad is sowieso een hotspot als het gaat om auto-inbraken: in 2019 liefst 1602 keer. Alleen in Utrecht en omstreken, Amsterdam en Schiedam vonden er per inwoner meer plaats.