Roy (70) uit Eindhoven had zijn camper keihard nodig, maar die brandde voor zijn ogen af

Ook Monique List keert niet terug als wethouder voor de VVD in Eindhoven

EINDHOVEN - Mocht de Eindhovense VVD in de coalitie komen dan keert Monique List (60) in ieder geval niet terug als wethouder. De Eindhovense vindt het tijd voor nieuwe uitdagingen. List is momenteel wethouder mobiliteit, binnenstad en citymarketing.

1 april