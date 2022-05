Ruben Warnshuis wint Kazerne Design Award met schoenenproject

Weer een opslagloca­tie voor coffeeshop Indian Dylan een jaar dicht, 32 kilo drugs in pand aan Hoogstraat

EINDHOVEN - Een bedrijfspand aan de Hoogstraat in Eindhoven gaat voor een jaar op slot omdat de politie er in februari een grote hoeveelheid softdrugs heeft aangetroffen. Die drugs zijn de door de politie in verband gebracht met coffeeshop Indian Dylan aan de Karel de Grotelaan die eind vorige maand al voor een jaar gesloten werd.

11 mei