Ruim 12,5 miljoen euro gevonden in verborgen ruimte in Eindhoven: ‘Hoogste bedrag ooit op één locatie’

Ontdekfa­briek Eindhoven daagt kinderen uit over 1,5 metersamen­le­ving

11:09 EINDHOVEN - ‘Hoe geef je je opa, oma of je lievelingsoom of -tante een knuffel als je zoveel afstand moet houden?’ Dat is de centrale vraag in de Anderhalf Beter Challenge die de Ontdekfabriek in Eindhoven samen met Philips organiseert. Ook andere ideeën over het nieuwe normaal in de anderhalvemetersamenleving zijn welkom.