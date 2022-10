Ruim 36 miljoen euro in 15 maanden: nieuwe Eindhovense chipmaker schiet uit de startblokken

‘Let’s talk about sex’: taboes doorbreken op erotisch festival in Parkthea­ter

EINDHOVEN - Het Parktheater in Eindhoven staat in november in het teken van Let’s Talk About Sex, een theaterfestival over seksualiteit. Met pikant theater, ‘sextalks’ en zinneprikkelend eten. Doel is om het spraakmakende, maar vaak ook doodgezwegen onderwerp breder bespreekbaar te maken.

11:30