Ruim een miljoen euro voor Eindhovense zoutbatterij

Dit jaar geen Parkinson Games in Eindhoven, risico's zijn te groot; ‘Niet leuk, wel verstandig’

EINDHOVEN - Anderhalf jaar is er keihard aan alle voorbereidingen gewerkt, maar The Parkinson Games in Eindhoven, een soort ‘Olympische Spelen voor mensen met Parkinson vanuit de hele wereld, gaat dit jaar niet door. Spelbrekers zijn corona, de oorlog in Oekraïne en (mede daardoor) een te onzeker financieel plaatje.

16 juni