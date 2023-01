Ruim een uur vertraging rond Eindhoven door gladde wegen, vrachtwagen glijdt weg op A2 bij Son

Nieuwe snelle busbaan tussen Eindhoven en Veldhoven in beeld voor landelijke proef

EINDHOVEN - De nieuwe vrije busbaan tussen Eindhoven Centraal en de ASML-campus in Veldhoven is in beeld voor een landelijk experiment met veel en supersnel passagiersvervoer. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) noemt de verbinding als een mogelijke proeflocatie.

18 januari