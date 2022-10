Ruim een week geen treinen tussen Eindhoven en Venlo door werkzaamheden

Kort nieuws Comédienne Margôt Ros maakt eerste solo exclusief voor ‘haar’ Eindhoven: ‘Brabantse nachten zijn lang’

EINDHOVEN -Margôt Ros, bekend van onder meer tv-serie Toren C, is vanaf 15 december exclusief te zien in het Parktheater in Eindhoven met haar eerste solo-voorstelling ‘Brabantse nachten zijn lang’.

19 oktober