Russen vechten met chips van Eindhovens bedrijf: aanwezig in zelfmoorddrones en kruisraketten

Hét reggaefes­ti­val van het zuiden is terug, met dank aan twee nieuwe longen

EINDHOVEN - De geschiedenis van Reggae Sundance is een grillige. Van succesverhalen tot verhuizingen, adempauzes en bijna-faillissement. Na vijf jaar is het bekendste reggaefestival van het zuiden op zaterdag 13 augustus weer terug in Eindhoven, dit keer aan de Karpendonkse Plassen. ,,Dit hadden we nooit durven dromen.”

6 augustus