Ruud van Nistelrooij had slechts 5 minuten nodig om zijn vertrek bij PSV toe te lichten: ‘Zwaar shit’

Eindhoven experimen­teert met scheiden etensres­ten in hoogbouw, apart zakje bij het restafval

EINDHOVEN - Eindhoven stuurt aan op een methode om groente- fruit- en etensresten van hoogbouwbewoners te scheiden van hun restafval. Het idee is dat bewoners het GFE-afval in een apart zakje bij het restafval doen zodat het na inzameling makkelijk is te scheiden.