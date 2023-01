Ruud van Nistelrooij moet wel erg veel klappen opvangen bij PSV, waar de leiding niet kan wegduiken

Soepelere regels voor tijdelijke kamerver­huur aan dakloze Eindho­venaar

EINDHOVEN - Eindhovenaren die een kamer over hebben in huis, kunnen die voortaan tijdelijk verhuren aan iemand die door omstandigheden dakloos is geraakt. Bijzonder is dat dit geen gevolgen heeft voor bijvoorbeeld uitkering of toeslagen van de verhuurder.

