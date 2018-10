Ryanair blijft stil over staking, gevolgen voor reizigers lijken klein

,,Dit is een servicebericht van Ryanair”, klinkt het bij binnenkomst door de vertrekhal. Een onheilspellend bericht voor mensen die het nieuws hebben gevolgd en zich opmaken voor een tripje naar de zon. ,,De vlucht naar Reus is vertraagd tot omstreeks 14.10 uur. Hij had eigenlijk on 08.15 uur moeten gaan. Men kan zich bij de balie melden voor een consumptiebon.”

Gisteren maakte de vakbond FNV bekend dat ongeveer dertig stewards en stewardessen 24 uur lang het werk neerleggen uit onvrede over de sluiting van de basis in Eindhoven.

Spannend

,,Ik heb helemaal niks gehoord over een staking.” De familie Aguilera is vroeg vertrokken vanuit Tongeren om dochter en kleinkind naar het vliegveld te brengen. ,,We hopen heel erg dat haar vlucht naar Alicante niet wordt vertraagd. Gelukkig hoeft ze niet te werken.”

Ook de reizigers naar Faro en Dublin weten van niks. ,,Als ze net pas bekend hebben gemaakt dat de vlucht naar Reus is vertraagd, dan wordt het voor ons ook nog spannend”, zegt een vrouw. Ze is blij dat ze niet gisteren al wist van de staking. ,,Dan had ik me alleen maar zorgen gemaakt.”

Advies

Een echtpaar uit Gerwen kreeg om 06.15 uur nog bericht van Ryanair dat de vlucht naar Reus gewoon doorging. ,,Maar bij de gate zag ik meteen dat het mis was. Uiteindelijk kregen we om 08.13 uur een bericht waarin stond dat de vlucht was vertraagd en mogelijk omstreeks 14.15 uur zou vertrekken. Dat is toch gewoon bedrog! Ik denk eerlijk gezegd dat de vlucht helemaal niet meer doorgaat.”

Het echtpaar meldde zich bij de servicebalie en daar kregen ze het advies om niet naar huis te gaan. ,,Ze zeiden: ‘Ryanair kan zo een vliegtuig invliegen en direct vertrekken. Ze wachten niet op u.’ Dus nu moeten we hier 7 uur wachten.”

,,We reizen heel veel met Ryanair, zo’n 6 á 7 keer per jaar. Bijna altijd gaat het goed. We doen het al 15 jaar en zijn eigenlijk erg tevreden. Maar hoe ze dit toch doen. En als je dan leest hoe ze met hun personeel omgaan, dat is gewoon asociaal.”

Volledig scherm Staking Ryanair Eindhoven © Jean Pierre Reijnen/Fotoburo Eindhoven

Volledig scherm Eindhoven Airport. © Jean Pierre Reijnen

Volledig scherm Het personeel van Ryanair voert actie. © AFP

Volledig scherm Staking Ryanair Eindhoven © Jean Pierre Reijnen/Fotoburo Eindhoven