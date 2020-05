Ryanair wil in zomer weer naar 34 bestemmingen vanaf Eindhoven Airport

De prijsvechter wil vanaf 1 juli 40 procent van haar vluchten hervatten. Het is de bedoeling dat er dagelijks circa duizend vluchten uitgevoerd gaan worden, waarmee het overgrote deel van het netwerk weer in dienst wordt genomen. Porto is vooralsnog de eerste bestemming die na Londen Stansted weer vanaf 24 juni aan het vluchtschema wordt toegevoegd. In de dagen erna volgen Krakau, Malaga en Alicante.

Spanje

Ryanair zet vanaf Eindhoven vooral fors in op Spanje. Negen bestemmingen willen de Ieren aandoen vanaf de tweede luchthaven van Nederland. Het gaat naast Malaga en Alicante om Barcelona Reus en Girona, Madrid, Sevilla, Valencia, Ibiza en Palma (Canarische Eilanden). Maar of die op die plekken vakantiegangers straks met open armen ontvangen worden, is nog maar zeer de vraag. De Spaanse regering heeft ondertussen een quarantaine van twee weken bevolen voor alle reizigers die vanaf aanstaande vrijdag naar het land komen.

Noodtoestand

De maatregel is bedoeld om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in het land te beteugelen. De inkomende reizigers moeten thuis of in hun accommodatie blijven en mogen slechts naar buiten gaan om noodzakelijke boodschappen te doen, naar gezondheidscentra te gaan en in geval van een ‘noodsituatie’. In al die gevallen is een mondkapje verplicht. De quarantaine is afgedwongen voor alle reizigers die naar Spanje komen vanaf 15 mei en blijft van kracht zolang de noodtoestand duurt.