Salim heeft geen spijt dat hij op motorkap sprong in Eindhoven: ‘Wat als hij die menigte in was gereden?’

Documentai­res over oorlog in Oekraïne in Lab-1 Eindhoven

EINDHOVEN - In bioscoop Lab-1 aan de Keizersgracht in Eindhoven zijn donderdag 12 mei twee documentaires over de oorlog in Oekraïne te zien. Maakster Eugenia Melnik is erbij en geeft uitleg.

10 mei