Samen aan Tafel voor meer sociale contacten in Acht

Een kopje tomatensoep, Limburgs zuurvlees en een rijstetoetje tijdens ‘Samen aan Tafel’ in kerkdorp Acht. Een kleine veertig alleenstaande Achtse ouderen genieten van een driegangenmenu in het Dorpshuis.

Zo'n 40 alleenstaanden eten samen in Dorpshuis. Nieuw initiatief in Acht en meteen groot succes

Maar om te beginnen eerst een glaasje prosecco, met of zonder alcohol. Het gezellige geroezemoes van de gasten geeft aan dat de sfeer er al goed in zit. De zaal van het Dorpshuis in Acht is donderdagmiddag gevuld met feestelijk gedekte tafels voor de gasten van de eerste gezamenlijke maaltijd van Samen aan Tafel.

,,Het is een hartstikke leuk initiatief. Samen eten is belangrijk. Ik leer ook weer mensen kennen. Veel gezichten herken ik, maar de namen weet ik niet”, vertelt een enthousiaste Wim van Rijen.

Samen aan Tafel is een nieuw initiatief in Acht. Opgezet door de Dorpsraad met hulp van veel vrijwilligers. ,,Het doel is om te zorgen voor meer sociale contacten tussen de Achtenaren. Vooral voor mensen die het nodig hebben”, vertelt Gerard Smelt, dorpraadslid. Maar voor deze keer de tafelheer die een praatje aanknoopt met de gasten.

,,Deze keer is gekozen voor alleenstaanden. Wij willen ook kijken of de behoefte leeft onder echtparen om via ‘Samen aan Tafel’ in contact te komen met andere Achtenaren. Als in die categorie veel belangstelling is overwegen we een aparte avond voor hen.”

Ondertussen verzorgt Achtenaar André van der Burgt de muzikale begeleiding. Hij loopt rond met een saxofoon waaruit stemmige muziek komt. De eters weten het te waarderen.

Anne van Kessel heeft genoten van de soep. ,,Ik ben hier voor de gezelligheid en om andere mensen te ontmoeten.” Het is een rede die veel deelnemers benoemen. ,,Het is ook leuk dat ze zelf de tafelschikking hebben gemaakt, zodat mensen die elkaar al kennen niet bij elkaar zitten”, zegt Selma Azouzi-van Dinther. Op de vraag aan Ria van Lierop-Stroeken of haar portie zuurvlees met puree en groente niet te groot is, haalt ze haar schouder op en zegt: ,,Als je met meer mensen zit, smaakt het ook beter.”

Samen aan Tafel is mogelijk door medewerking van veel vrijwilligers. Na een oproep voor vrijwilligers om mee te helpen, heeft een grote groep zich aangemeld. Echter voor een volgende keer is de organisatie op zoek naar mensen die thuis willen koken. Smelt: ,,De gasten betalen nu 5 euro. De drank is geschonken, de lokale bloemist heeft de bloemen verzorgd en de dorpsraad heeft deze keer bijgedragen. Voor de volgende keer vragen we mensen die bereid zijn om thuis iets klaar te maken, om de kosten te drukken. Het wordt waarschijnlijk een stamppotmaaltijd.’’

De volgende Samen aan Tafel is op donderdag 23 februari 2023. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

Aanmelden voor alleenstaanden, stellen en kokers via: samen.help.site