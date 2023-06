Samenwerkingsakkoord Eindhovense politiek oogst meteen kritiek: ‘Het is een wassen neus’

Hulp aan nierpatiën­ten startte 60 jaar geleden in Eindhoven: ‘We waren een voorbeeld voor andere ziekenhui­zen’

VELDHOVEN - Begin jaren 60 was er nog geen hulp voor nierpatiënten in Zuid-Nederland. Hoopgevende resultaten met behandelingen medio 1963 in het toenmalige Sint Joseph Ziekenhuis in Eindhoven bleken het startschot van chronische dialyse in heel Nederland.