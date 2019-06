Samira uit Nuenen: ‘Ik respecteer dat mijn donorvader geen contact met me wil’

Video Graffiti-artiesten leven zich uit op lange muur PSV-laan in Eindhoven

15:06 EINDHOVEN - Nadat graffiti-artiesten de Eindhovense Berenkuil afgelopen weekend tijdens Step in the Arena in een compleet nieuwe jas hulden, was het maandag de beurt aan een 220 meter lange roze muur op de PSV-laan. Onder het motto Step out of the Arena werd de wand opgefleurd met tientallen kleurrijke kunstwerkjes.