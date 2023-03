Sandaaltje met munten als symbool voor de ‘gierige zus’: Cathrien uit Riethoven laat familiekarakters terugkomen in schoenen

RIETHOVEN / EINDHOVEN - Riethovense Cathrien de Win (79) maakt kunstschoenen die elk de karakters van haar zussen uitbeelden. Samen met schilderijen van Piet van de Kerkhof (72) zijn deze werken te zien in een expositie in de Kruisruimte in Eindhoven.

De Win haalt een groot deel van de inspiratie voor haar kunstschoenen uit de familie waarin zij opgroeide. ,,Ik kom uit een gezin van negen kinderen, ik was de zevende. In deze schoenen, die elk een ander karakter voorstellen, wil ik mijn gezinsleden uitbeelden.”

Inspiratie uit werk

Daarnaast kon zij voor haar kunstwerken ook putten uit haar vroegere werkervaring. ,,Ik was twaalf jaar lang psychosociaal therapeut. Tijdens de gesprekken met mijn cliënten probeerde ik hun families uit te beelden in therapeutische opstellingen.”

Op de foto laat ze elegant sandaaltjes zien waaruit munten uitsteken. ,,Dit was dus een gierige zus die- zoals ze zelf zegt- “erg op het geld zat”. Bij de schoenen heb ik zowel in kleur als toevoegingen en vorm het karakter van mijn familieleden terug laten komen.”

Huis vol kunst

Overigens heeft ze voor deze kunstwerken geen schoenen hoeven kopen. Ze heeft er een kleine tweehonderd staan, zegt ze met een verontschuldigende lach. Een andere schoen is extra lang gemaakt: die beeldt de zus met lange tenen uit.

Voor een kleinkind van partner Mart Heesakkers heeft ze een werkje in wit papier gemaakt als een wolk, omdat die door verliefdheid helemaal in de wolken was. Het huis staat overigens vol met kunst, omdat ook Heesakkers een beeldend kunstenaar is die grote werken in hout en steen vervaardigt. Maar de huiskamer van hun tot woning omgebouwde oude Riethovense boerderij is gereserveerd voor De Win en haar schoenen.

Leven in teken van kunst

De Riethovense heeft haar hele leven al kunst gemaakt. ,,Ik heb een avondstudie gevolgd aan de Academie voor Industriële Vormgeving (AIV) in Eindhoven.” Daar heeft ze textiele werkvormen gedaan. Na een opleiding Handvaardigheid in Tilburg ging ze in het onderwijs.

Door mee te doen aan landschapskunstwerken is ze bevriend geraakt met Piet van de Kerkhof die in Lommel woont, maar oorspronkelijk uit Eindhoven komt. Zijn werken zijn ook te bewonderen in de Eindhovense expositie.

Quote Wat kunst is bepaalt de toeschou­wer, niet de maker. Ik vind kunstenaar een verwarren­de term Cathrien de Win, beeldend vormgever

Van de Kerkhof maakt grote schilderijen van soms wel 2 bij 3 meter. Hij kon zelf helaas niet bij het gesprek aanwezig zijn, maar De Win wil best iets vertellen over het werk van haar collega-kunstenaar en -exposant. ,,Piet maakt vaak een nieuwe huid op het doek. Vaak gecombineerd met een grapje erop, zoals een groot rood doek waarop heel klein in het midden een auto staat afgebeeld. Piet gaat graag met de bezoekers van zijn werk in dialoog over de diepere betekenis ervan. Hij maakt veel grafisch werk. Hij wil een soort kunstuitleen zijn, waarbij men een jaar lang een werk van hem kan lenen en dat daarna weer omruilt voor een ander kunstwerk,” vertelt ze.

Beeldend vormgever

De Win vindt het ook fijn om naar andermans kunst te kijken. ,,Ik vind dat ik beeldend vormgever ben en geen kunstenaar. Wat kunst is bepaalt de toeschouwer, niet de maker. Ik vind kunstenaar een verwarrende term,” zegt ze tot slot.

De expositie is op zaterdag 18 en zondag 19 maart op beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur te zien in De Kruisruimte in Eindhoven.