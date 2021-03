Schade avondklokrellen Eindhoven loopt op tot meer dan 6,7 ton

‘Albert van Abbehuis verkopen, opbrengst voor cultuur in Eindhoven’, stelt familie Van Abbe voor

22 maart EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven moet het Albert van Abbehuis voor zoveel mogelijk geld verkopen en de opbrengst besteden aan de cultuur in de stad. Dat is het compromisvoorstel van de familie Van Abbe. ,,We willen geen ruzie maken. Daarom komen we met een constructief voorstel waar iedereen blij van wordt", aldus Albert van Abbe III, de kleinzoon van de gelijknamige schenker, namens de familie.