‘Scherpere bocht vliegtuigen zorgt al wekenlang voor meer klachten in Waalre’

PSV is nog in de race voor Aster Vranckx, maar strijdt met meerdere clubs om zijn diensten

PSV is nog altijd serieus in de markt voor middenvelder Aster Vranckx (20) van VfL Wolfsburg, maar heeft forse concurrentie. De talentvolle Belg moet nog altijd eerst bepalen of hij bij zijn huidige club wil bijven, zo stellen bronnen in zijn omgeving. In Frankrijk gaan verhalen rond dat PSV al 12 miljoen euro op hem heeft geboden.