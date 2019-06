Schietpartij aan Wolvendijk in Eindhoven: ‘willekeurig slachtoffer’ op fiets beschoten

Veel oranje, veel plezier en heel veel voetbal­meis­jes

18:48 EINDHOVEN - Alsof Guus Meeuwis gaat optreden. Alsof het Nederlands Elftal van Ronald Koeman in Eindhoven is neergestreken. Ja, alsof. Want het Philips Stadion en omgeving kleuren net zo oranje en het is er net zo gezellig. Eén ding is anders: er zijn heel veel meisjes. Voetbalmeisjes.