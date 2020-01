Schoonheidssalon Just Wellness laat miljoenenschuld na

‘Half Eindhoven’ liet zich ontharen bij Just Wellness en tóch ging het bedrijf kopje onder als gevolg van ‘tegenvallende omzet’. De verklaring die bestuurder Paul Lefering (48) aan curator Flip Schreurs gaf als oorzaak voor het gebrek aan geld in kas, roept op zijn zachtst gezegd vragen op. Want bij de klinieken hing het regelmatig met de benen buiten, voor hele vriendinnengroepen had een bezoekje aan de ontharingsfabrieken een vast plekje in de propvolle agenda's.