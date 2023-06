Schoorvoetend de eerste stapjes de wijde wereld in

Teamspeel­ster Aimee Schuengel neemt afscheid van korfbalse­lec­tie DSC: ‘Een beetje emotioneel, maar ik verheug me op de toekomst’

De wedstrijd van zaterdag deed er niet meer toe. Veldkorfbalploeg DSC uit Eindhoven kon niet meer degraderen, tegenstander TOP uit Sassenheim hoefde ook niet te vrezen. De pot in poule A van de ereklasse, die eindigde in 13-13, stond in het teken van het afscheid van DSC-speelster Aimee Schuengel (28).