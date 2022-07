Schrijven is leuk, maar hoe moet je beginnen?

EINDHOVEN - Verhalen schrijven of zelfs een roman; voor veel mensen een voornemen, maar vaak blijft het daarbij. Want hoe te beginnen? Misschien dat een write-along kan helpen.

Woensdag 27 juli start Carola Janssen een nieuwe serie schrijfopdrachten met de titel ‘Bestemming onbekend’. Een write-along duurt twaalf dagen, waarbij deelnemers elke dag een korte opdracht krijgen, die samen leiden tot een kort verhaal. Bij de eerste editie vorig jaar luidde de eerste: beschrijf een alledaagse handeling, waarbij iets compleet misgaat. Dag 2: er komt iemand langs waarbij je voelt dat er iets niet klopt.

,,Deelnemers weten als ze aan het schrijven zijn dus niet wat de volgende opdracht wordt”, vertelt Janssen. En zelf weet de Eindhovense niet of die volgende opdracht aansluit bij wat de deelnemers hebben geschreven. Het idee is dat de beperking die een opdracht inhoudt, dwingt tot een creatieve oplossing. Het helpt om überhaupt met schrijven te beginnen en kan ervaren auteurs stimuleren routine en vaste patronen te doorbreken. ,,Het is in mijn eigen brein ontstaan toen een vriendin in Rotterdam me foto’s liet zien voor haar project Anders kijken.”

Inspiratie

Janssen is tekstschrijver en helpt met haar bureau Prompt! professionele schrijvers aan inspiratie. Die betalen 55 euro per jaar en krijgen wekelijks opdrachten zoals ‘Schrijf een anekdote zonder de letter d’ of ‘schrijf een advertentie voor wat je kwijt wilt, maar eigenlijk niet kunt verkopen, bijvoorbeeld de kinderen van de buren’.

Deelname aan de write-along is gratis. ,,Ik kijk ernaar uit om te zien wat er binnenkomt”, zegt Janssen met een lach. ,,Sommige opdrachten zijn lastig, misschien heb ik wel een klein sadistisch trekje. Maar je kunt je er altijd wel uit redden. En deelnemers kunnen ook onderling hun ervaringen uitwisselen, via Facebook of op een gesloten forum op Slack.”

Rare smurrie

Judith Lissenburg uit Zaltbommel deed vorig jaar mee. Ze schrijft al vanaf haar vierde, vertelt ze. Niet heel vreemd, haar ouders hadden een uitgeverij. Ze werkte eerst als regionaal dagbladjournalist en schrijft nu voor een producent van honden- en kattenvoer. ,,Die eerste opdracht was meteen raak”, zegt ze. ‘Ze draaide de luxaflex open en keek naar de snelweg, die ze vanuit de woonkamer kon zien lopen. Geen auto’s. Ook niet na een minuut. Niets. Het was ’s nachts al zo heel stil geweest. Helemaal geen verkeerslawaai, maar dat gebeurde wel vaker. Nu had er echt verkeer moeten rijden. Maar vanuit beide richtingen kwam er geen enkel voertuig. Ze keek de andere kant op, de straat in. Niemand te zien. Dit was raar. Dit klopte niet. En toen zag ze de rare, roodbruine smurrie in de vensterbank.’

De volgende opdracht spreekt van een ontmoeting. ,,Dat was lastig”, vertelt Lissenburg, omdat ik net had verteld dat iedereen verdwenen was.” Maar ze weet er een invulling aan te geven: het wordt de krantenjongen met een vreemde grijns die niet veel goeds voorspelt.

Na de start op 27 juli begint de volgende editie van de write-along op 7 september.