Scoutshop in Eindhoven: een walhalla vol blouses, badges en dassen

EINDHOVEN - Insignes nodig of andere scoutingartikelen? Bevers tot en met Roversscouts kunnen terecht in de vernieuwde Scoutshop in Eindhoven.

Volledig scherm Henk en Linda ten Westeneind runnen de vernieuwde Scoutshop in Achtse Barrier. © Charlotte Verhagen / DCI Media

De Scoutshop op de Cahorslaan in de wijk Achtse Barrier in Eindhoven is de enige winkel in Brabant waar alle spelgroepen van de scouting van de jonge Bevers tot de oudere Roverscouts hun scoutspullen kunnen kopen. Scoutfit-blouses, badges, insignes en dassen zijn online te krijgen, maar een uniform passen en goed advies krijgen is toch prettiger.

En dat merken de beheerders Henk en Linda ten Westeneind ook. Zij runnen met meerdere vrijwilligers de Scoutshop. Gingen de cijfers een paar jaar geleden nog omlaag door de vele online bestellingen en dreigde sluiting, inmiddels gaat het zo goed dat het tijd werd voor uitbreiding.

Het hele gezin is lid van scouting Wielewaal

Heel het gezin Ten Westeneind is lid van scouting Wielewaal en als echte scouting fanatiekelingen wilden ze sluiting voorkomen. ,,De winkel stond op het punt om dicht te moeten door een slechte omzet. Dat wilde ik niet laten gebeuren. Samen met Linda hebben ik besloten om de Scoutshop te gaan beheren”, vertelt Henk.

De winkel bestaat sinds 1979 onder de naam Stichting Scoutshop Eindhoven. Bij de Eindhovense scoutingclub Livingstone werden de eerste scoutingspullen vanuit een kast verkocht. Zo’n tien jaar later is de shop verhuisd naar het huidige pand in de Achtse Barrier.

Sinds Henk en Linda in maart 2022 de sleutel hebben, zijn ze gaan groeien. ,,We zaten in het achterste gedeelte van het pand. Voorin werd nog verhuurd. We hebben gekeken of we ergens anders heen zouden gaan, maar zijn toch hier gebleven en hebben het voorste gedeelte erbij getrokken.” Begin maart van dit jaar was de officiële opening van het vernieuwde pand.

Blouses en insignes op voorraad

De verkoop van scoutkleding is voorbehouden aan de Scoutshops die onderdeel zijn van Scouting Nederland, net zoals de online shop. De fysieke winkels zijn verplicht artikelen als blouses en insignes op voorraad te hebben. Daarnaast kunnen zij hun assortiment naar eigen believen invullen. Alle winkels worden gerund door vrijwilligers. De opbrengsten komen ten goede aan de scoutingclubs.

Quote We hebben veel op voorraad. Alleen de tenten hebben we hier niet liggen Henk ten Westeneind, Beheerder Scoutshop

Henk: ,,Wij zagen een markt voor het outdoor leven. We hebben spullen voor wandelen, hiken en ‘outdoor cooking’ en kampspullen. Door vergroting van de ruimte kunnen wij alles nog beter presenteren en hebben we veel op voorraad. Alleen de tenten hebben we hier niet liggen.”

De Scoutshop is open op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur en is ook toegankelijk voor niet-scoutingleden. Henk: ,,We doen het met veel liefde en plezier voor iedereen.”