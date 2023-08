Seniorenclub PVGE bestaat 75 jaar en viert dat onder meer met een open dag

Daklozenop­vang moet overbodig worden: ‘Je hoeft toch geen straf te krijgen omdat je arm bent of van het padje raakt?’

HELMOND - In Helmond wordt gebouwd aan een nieuwe dak- en thuislozenopvang. Eigenlijk zou zoiets helemaal niet nodig moeten zijn, vindt directeur Kitty de Laat. De realiteit is anders. ,,De maatschappij is te ingewikkeld geworden en we zijn niet zo tolerant als we zeggen. Eigenlijk moeten we ons schamen voor de maatschappelijke opvang.”