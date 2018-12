Sfeeraldo is in Geldrop de ster op het ijs

‘Als je wilt dat mensen samenleven moeten ze ook samen wonen’

8:01 EINDHOVEN - Wethouder bouwen en werken Yasin Torunoglu (36) is het eigenlijk een beetje beu om telkens aangesproken te worden op zijn afkomst. Tegelijkertijd vormen zijn Turkse roots en identiteit een rode draad in zijn politieke leven, in hoe hij de stad kent en ziet.