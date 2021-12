SGE-gemeenten krijgen miljoen euro om bouw van ruim drieduizend woningen te versnellen

Thaise Kridsana helpt landgeno­ten met Nederland­se taal; kwestie van ‘gewoon doen’

VELDHOVEN - Wat is uw adres? Mijn vader is 60 jaar en mijn moeder is 55 jaar. Kan ik u morgen terugbellen? Zinnen uit alledaagse gesprekken die we voeren. Maar voor mensen uit Thailand die in Nederland hun weg willen vinden, kan het heel moeilijk zijn om ze te verstaan. Om nog maar te zwijgen over de uitspraak.

