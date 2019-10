Sinds de uienkruier met Jezus weet de zieke Arnol Kox het zeker: ‘Na de dood wacht het paradijs’

,,Maar een dag later zat hij alweer vrolijk aan een appelflap", vertelt zijn vrouw Gerry Diederen. Zo wonderbaarlijk als het leven van Kox al 66 jaar verloopt, zo wonderbaarlijk is ook zijn opleving. Het zag er vrijdag slecht uit maar dinsdagochtend dachten de zusters dat hij misschien wel weer naar huis mag. Op de twaalfde verdieping van het Catharinaziekenhuis wacht Kox het allemaal rustig af. Via een infuus druppelt de antibiotica in zijn arm en om de tijd wat te doden schrijft hij de teksten die hij normaal gesproken door de straten schreeuwt nu maar op grote vellen papier. ‘Wilt u op de nieuwe aarde eeuwig gaan leven?’

Volledig scherm Stadsprediker *Arnold Kox* ligt in het ziekenhuis eindhoven © Dave Hendriks / Foto van de Meul

Beenmerg

Een maand geleden werd er bij Kox een zogeheten myelodysplastisch syndroom (MDS) vastgesteld. Een aandoening waarbij het beenmerg te weinig bloedcellen aanmaakt en de weerstand afneemt. Er werd gevreesd voor acute leukemie. Na een eerste chemo knapte de stadsprediker in eerste instantie weer voldoende op om de gang naar de binnenstad te maken. Twee weken geleden verkondigde hij daar, zij het met een gebroken stem, nog de boodschap van God. ,,Maar toen hij afgelopen week koorts kreeg, hebben ze hem weer opgenomen”, aldus Diederen.

Met de wetenschap dat er meer dagen achter hem dan voor hem liggen kijkt Kox tevreden terug op zijn aardse bestaan. De afgelopen veertig jaar was hij bijna dagelijks te vinden in de stad om mensen te overtuigen van de liefde die Jezus te bieden heeft. Eerst te voet en later per scootmobiel. ,,Die hebben ze me afgepakt omdat ze dachten dat ik dan wel weg zou blijven. Maar ik kom gewoon in mijn rolstoel hoor.”

Jezus bij de V&D

Maar nu dus even niet en misschien wel helemaal niet meer, zo beseft ook Kox. ,,Maar ik kijk uit naar het paradijs.” De nieuwe aarde waar de stadsprediker naar eigen zeggen nog wel even op moet wachten. ,,Over 1300 jaar is de nieuwe aarde klaar voor ons en dan zal ik daar ook opnieuw geboren worden.” Die overtuiging hield Kox over aan zijn ontmoeting met Jezus in de Eindhovense Vrijstraat. ,,Ik stond bij de V&D toen hij op me af kwam en vertelde dat hij via Schiphol naar Eindhoven was gereisd om mij te ontmoeten. We hebben samen een cola gedronken en een uienkruier gegeten. Ik koester dat moment.”

Verjaardag