Sinterklaasworkshop in de Heuvel: Nog even een chocoladeletter of speculaaspop scoren

Speculaaspoppen en letters versieren met strooigoed, een juten zakje versieren met stift, of een kleurplaat inkleuren. Er wordt hard gewerkt door de kinderen in de Stadsstudio tussen de pakjes en de schoorsteen.

De familie Abesilva heeft alle pakjes in huis en geniet van een dagje winkelen. ,,We zijn netjes op tijd dit jaar”, zegt moeder Michelle. Daniel (8) legt de laatste hand aan de speculaaspop. ,,Hij is lekker groot en ik hou van speculaas. Thuis ga ik hem meteen opeten.” Melissa (10) heeft voor het juten zakje gekozen en geniet van de pepernoten die erin zitten. Felipe (3) gaat voor de chocoladeletter.

Voor iedereen spannend

De workshops zijn een groot succes. ,,De kinderen maken de mooiste creaties, sommige zouden niet misstaan in de Bijenkorf. Andere lijmen met glazuur de poppen en letters zo vol mogelijk met snoep”, vertelt een medewerker. Sinds Sint in het land is, zijn er knutseldagen op woensdag, zaterdag en zondag. Chantal Arts biedt deze aan namens de winkeliersvereniging, in samenwerking met de gemeente Eindhoven. ,,Gemiddeld komen veertig tot vijftig kinderen per dag, dat is flink.”