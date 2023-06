Sinti in Nuenen horen in september wanneer kampjes worden opgeknapt, Wooninc in beeld als toekomstig beheerder

Best Vooruit op drempel vierde divisie: ‘Ga geschiede­nis schrijven met z’n allen’

Best Vooruit staat aan de vooravond om geschiedenis te schrijven. Na vijf eerdere mislukte pogingen in de afgelopen vijfentwintig jaar moet het morgen tegen het Overijsselse NEO (sportpark Hengelder; Zevenaar) dan maar eens gaan lukken. De vierde divisie is in zicht.