Slachthuis Geldrop verplaatsen? Veel te duur, kans van slagen ‘bijna nihil’ en woningbouw niet reëel

Man (33) uit Algerije verdronken in recreatie­plas Berkendonk in Helmond

HELMOND - Een 33-jarige man uit Algerije is dinsdagmiddag om het leven gekomen in recreatieplas Berkendonk in Helmond. Reanimatie op het strand mocht niet meer baten. Onderzoek van een arts wijst uit dat hij is verdronken.