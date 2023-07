Slachtoffer dodelijke schietpartij woonwagenkamp in Eindhoven is 34-jarige Utrechter

'Lijken­lucht’ Helmond verdwijnt, maar blijft die ook voorgoed weg?

HELMOND - Ontelbaar veel dode vissen, een stank waarvan je over je nek gaat, boze bewoners. Het vieze water in de Nieuwe Aa bij Suytkade in Helmond zorgt al weken voor frustratie en speculatie. Wat is er aan de hand en belangrijker: wanneer is het opgelost?