Slachtoffer zware mishandeling in Eindhoven: ‘Ik heb mij heel erg schuldig gevoeld’

EINDHOVEN - ,,Bemoei je met je eigen zaken, sodemieter op.” Het zijn de laatste woorden die één van de slachtoffers van een zware mishandeling in Eindhoven zich kan herinneren. Beiden gingen daarna out. Opsporing Verzocht vroeg dinsdagavond opnieuw aandacht voor de zaak, want de daders zijn nog steeds spoorloos.

Enkele maanden na de zware mishandeling op de Vestdijk op 7 augustus, zijn de slachtoffers nog steeds niet de oude. ,,Ik dacht aanvankelijk dat het heel goed met mij ging”, vertelt Bart Joosten (34) dinsdag in de uitzending. ,,Maar ik was onlangs in de avond weer voor het eerst in de stad en dan merk je toch wel dat je op je hoede bent als er groepjes jongens voorbij komen.” Het voorval heeft grote impact gemaakt. ,,Dat je toch even nadenkt van hoe je je route neemt.”

Joosten en een vriend verlieten die zondag rond 5.15 uur een homokroeg in de stad. De twee vrienden liepen richting het station om een taxi te nemen, toen er onderweg onverstaanbaar naar hen werd gejoeld. ,,Bemoei je met je eigen zaken, sodemieter op”, riep de vriend terug. En wat er daarna gebeurde is een onvolledige puzzel, want zowel Joosten als de vriend weten nog maar flarden van wat er die avond is gebeurd.

,,Het eerste dat ik mij kan herinneren, is dat ik op de grond lag, vol met bloed”, vertelt de vriend in de uitzending. ,,Ik was op zoek naar Bart.” Bart Joosten lag flink toegetakeld een paar meter van hem vandaan. ,,Zijn mond leek wel een bloedfontein. Er kwam alleen maar bloed uit.”

Joosten was in zijn gezicht geslagen. ,,Daarbij is mijn lip gescheurd, van mijn lip tot aan mijn neus.” Hij viel op zijn hoofd en liep een flinke hoofdwond en een hersenschudding op. Ook zijn gebit was toegetakeld. ,,Flink wat tanden gebroken en gemist.”

,,Ik heb mij heel erg schuldig gevoeld over dat ik iets terugriep tegen dat groepje", vervolgt de vriend in de uitzending. ,,Had ik dat maar niet gedaan", verwijt hij zichzelf. ,,Wat als ik het niet had gedaan, was het dan niet gebeurd?”

Mogelijke daders

De politie toonde dinsdagavond beelden van twee mogelijke daders, maar het zouden er ook drie kunnen zijn. Hoewel de mishandeling zelf niet op beeld staat, is het volgens de politiewoordvoerder aannemelijk dat in ieder geval twee mannen van begin twintig mogelijk betrokken zijn. De heren zijn op een camera vastgelegd terwijl ze zich richting het station bewegen, omkijken en wegrennen. Op het station spreken ze een taxichauffeur aan die later vertelt dat hij hen heeft afgezet op station Helmond 't Hout.